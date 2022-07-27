В США назвали «Сармат» «чертовски хорошей штукой»

Глава STRATCOM США Ричард назвал российскую ракету «Сармат» «чертовски хорошей штукой»

Российский комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) РС-28 «Сармат» оценили в США. Глава Стратегического командования (STRATCOM) Вооруженных сил США Чарльз Ричард заявил, что считает РС-28 «чертовски хорошей штукой», передает РИА Новости.

«И они (Россия — прим. «Ленты.ру») тестируют все больше вооружений, верно? Вот-вот мы увидим хит-парад из трех новых систем вооружений. В их числе — межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", чертовски хорошая штука, которая готовится к своему второму испытанию», — сообщил он в ходе панельной дискуссии в рамках 13-го ежегодного симпозиума по сдерживанию под эгидой STRATCOM.

Ранее в июле в публикации Popular Mechanics предположили, что 12 МБР «Сармат» позволят уничтожить Нью-Йорк.

В том же месяце бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что «Сармат» готовится к новым испытаниям и серийному производству.

В июне Рогозин рассказал, что «Роскосмос» приступил к созданию серийных межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».