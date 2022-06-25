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Рогозин рассказал о создании серийных ракет «Сармат»

Глава «Роскосмоса» Рогозин заявил о старте производства серийных ракет «Сармат»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

«Роскосмос» приступил к созданию серийных межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Сармат». Заявление главы госкорпорации Дмитрия Рогозина приводит ТАСС.

«Мы уже приступили к созданию серийных ракет», — сказал он. Рогозин добавил, что первым ракеты получит один из полков Ужурского ракетного соединения, которое дислоцируется в Красноярском крае. Это произойдет до конца года.

Кроме того, Рогозин сообщил, что госкорпорация готовится ко второму летно-конструкторскому испытанию «Сармата», где «будут повышены требования к этой машине» в моментах, согласованных с Минобороны России.

Ранее военный эксперт Константин Сивков сообщил, что дальность ракеты «Сармат» позволяет поразить весь континент.

В апреле Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация «Роскосмос» произведет 46 стратегических ракетных комплексов «Сармат».

В том же месяце на государственном испытательном полигоне Плесецк провели успешный пуск ракеты стационарного базирования «Сармат».

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Карина Черных
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