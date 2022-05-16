Военный эксперт объяснил панику США из-за российского «Сармата»

Военный эксперт Сивков объяснил панику США из-за ракет «Сармат» их неуловимостью

Военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков рассказал, почему США паникуют из-за наличия у России межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат». Его слова приводит «Южный Федеральный».

Эксперт объяснил, что запуск ракеты до последних секунд невозможно отследить, поскольку на поверхности никаких изменений не происходит. До последнего момента крышка шахты остается закрытой.

Помимо этого, ракеты обладают весом около 10 тонн и имеют такую дальность, что могут поразить весь континент.

«В купе с другими разрушениями это сотрет с лица земли половину цивилизации, а Запад вообще полностью», — пояснил Сивков.

Накануне посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что Вашингтон хочет добиться от Москвы ограничений в применении современного вооружения, в частности ракет «Сармат».

