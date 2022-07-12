Рогозин анонсировал испытания самой мощной в мире ядерной ракеты

Рогозин анонсировал новые испытания МБР «Сармат»

Российская перспективная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» готовится в новым испытаниям, анонсировал в своем Telegram-канале гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Самая мощная в мире ядерная ракета глобальной дальности готовится к новым испытаниям и серийному производству», — написал руководитель.

В июне на страницах «Известий» военный эксперт Дмитрий Корнев заявил, что «новый претендент на место № 1 в российском арсенале сможет нести больше полезной нагрузки и по любой возможной траектории (включая глобальную — через Южный полюс) сможет быстрее покинуть район базирования при встречных ядерных ударах, он будет более точным и более защищенным как от поражающих факторов ядерных взрывов в районе стартовой позиции, так и от разнообразных систем противоракетной обороны».

В том же месяце Рогозин рассказал, что «Роскосмос» приступил к созданию серийных ракет «Сармат».

В апреле глава госкорпорации заявил, что «Роскосмос» произведет 46 стратегических ракетных комплексов «Сармат».