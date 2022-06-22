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Объяснена уникальность российского «Сармата»

«Известия»: одна ракета «Сармат» может переность три-пять гиперзвуковых блоков «Авангард»

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Новейшая российская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» уникальна по нескольким причинам, объясняет на страницах «Известий» военный эксперт Дмитрий Корнев.

Автор уверяет, что «таких ракет нет на вооружении ни в одной армии мира». «Новый претендент на место № 1 в российском арсенале сможет нести больше полезной нагрузки и по любой возможной траектории (включая глобальную — через Южный полюс) сможет быстрее покинуть район базирования при встречных ядерных ударах, он будет более точным и более защищенным как от поражающих факторов ядерных взрывов в районе стартовой позиции, так и от разнообразных систем противоракетной обороны», — пишет обозреватель.

Корнев напоминает, что «Сармат» будет нести боевое оснащение в нескольких вариантах, в частности, с термоядерными боезарядами и гиперзвуковыми управляемыми блоками. По его оценке, одна такая МБР может переносить три-пять блоков, напоминающих гиперзвуковой «Авангард».

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В апреле эксперт заметил, что в области военного ракетостроения Северная Корея уступает лишь США, России и Китаю.

В декабре 2021 года Корнев предположил, что российский лазерный комплекс «Пересвет» предназначен для вывода из строя спутников.

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Иван Потапов
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