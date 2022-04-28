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В России отметили успехи Северной Кореи в ракетостроении

«Известия»: Северная Корея уступает в ракетостроении лишь США, России и Китаю

Фото: KCNA / Reuters

В области военного ракетостроения Северная Корея уступает лишь США, России и Китаю, отмечает на страницах «Известий» военный эксперт Дмитрий Корнев.

Автор рассказывает о новых вооружениях, представленных Северной Кореей на недавнем параде в Пхеньяне: системе залпового огня KN-25 с крупнокалиберными ракетами, способными поражать цели на дальности до 400 километров, новейшем комплексе с пятью крылатыми ракетами (КР) большой дальности, который напоминает советский РК-55 «Рельеф», нескольких моделях северокорейских «искандеров», новой твердотопливной баллистической ракете для подводных лодок — аналоге российской Р-30 «Булава-30», двух гиперзвуковых ракетах Hwasong-8, межконтинентальной баллистической ракете (МБР) Hwasong-15 и МБР Hwasong-17 с дальностью действия около 15 тысяч километров.

«Налицо серьезные успехи КНДР в ракетостроении. Такого рода боевые системы сейчас могут себе позволить только наиболее продвинутые технологически государства — США, Россия, КНР. Далее в этой области следует Северная Корея, и уже потом все остальные — Индия, страны ЕС, Пакистан, Иран и так далее», — отмечает эксперт.

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Автор допускает, что подобный рывок мог обойтись Северной Корее очень дорого, но «это их выбор — и наличие такого ракетного щита позволяет им делать его самостоятельно».

В феврале 2021 года в публикации «Известий» утверждалось, что разработанная в Северной Корее система является практически полным аналогом российского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-Э».

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Иван Потапов
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