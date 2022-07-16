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В США описали уничтожение Нью-Йорка российским «Сарматом»

Журнал Popular Mechanics описал уничтожение Нью-Йорка российской ракетой «Сармат»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Полномасштабная ядерная атака России на США потребует взрыва 2 031 термоядерной боеголовки, в результате чего погибнет 62,4 миллиона американцев, пишет американский журнал Popular Mechanics.

Издание описало уничтожение американского мегаполиса перспективной межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат». «Нью-Йорк и его окрестности будут разорваны на куски не менее чем 12 российскими термоядерными зарядами, причем заряды будут нацелены на здания федерального резервного банка, энергетические предприятия, узлы связи и аэропорты», — уверяет журнал.

Издание пишет, что в результате ядерной атаки будет полностью разрушен Манхэттен. «Огненный шар с температурой до одного миллиона градусов по Цельсию испепелил бы значительное количество городских зданий и создал бы риск пожара для остальных. Взрывные волны, охватившие примерно 40 процентов города, будут достаточно мощными, чтобы полностью стереть с лица земли даже бетонные здания. Толстые невидимые слои радиоактивных осадков будут дрейфовать по острову, во многих случаях убивая до 95 процентов подвергшихся воздействию людей», — говорится в публикации.

Журнал заключает, что «в случае тотальной ядерной атаки на город погибнут почти все». «Это будет худший день в истории человечества, и те, кто выживет, могут начать завидовать тем, кто этого не сделает», — пишет издание.

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В июле гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Красноярский машиностроительный завод («Красмаш»), где налаживается серийное производство новейших российских ракет «Сармат», является самым безопасным местом на планете.

В мае он рассказал, что мощности одной этой ракеты достаточно для уничтожения половины берега континента, который Россия посчитает враждебным.

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Иван Потапов
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