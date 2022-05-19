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Рогозин рассказал о мощности «Сармата»

Рогозин заявил, что ракета «Сармат» может уничтожить половину берега континента
Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин. Фото: Роскосмос / Globallookpress.com

Одна межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» может уничтожить половину берега континента, который Россия посчитает враждебным. Об этом рассказал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, передает РИА Новости.

«Такая ракета может снести половину берега того континента, который нам не понравится», — заявил он на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».

Стратегический ракетный комплекс «Сармат» заменит советские ракеты Р-36М2 «Воевода». Новая ракета может нести планирующие гиперзвуковые блоки.

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Ранее военный эксперт Константин Сивков сообщил, что дальность ракеты «Сармат» позволяет поразить весь континент.

В апреле Дмитрий Рогозин рассказал, что госкорпорация «Роскосмос» произведет 46 стратегических ракетных комплексов «Сармат».

Ранее в том же месяце на государственном испытательном полигоне Плесецк провели успешный пуск ракеты стационарного базирования «Сармат».

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Даниил Иринин
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