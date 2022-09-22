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Российский «Сармат» назвали «Сатаной» в квадрате

ГРЦ Макеева: российскую ракету «Сармат» можно назвать «Сатаной» в квадрате

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Новейшую российскую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Сармат» можно назвать «Сатаной» в квадрате. Так в интервью РИА Новости изделие оценил гендиректор и генконструктор Государственного найчного центра (ГРЦ) Макеева, академик Российской академии наук (РАН) Владимир Дегтярь.

«После завершения испытаний и принятия на вооружение "Сармат" заменит ракетный комплекс "Воевода", который в классификации НАТО неслучайно носит название "Сатана" и присутствие которого в сухопутной компоненте ядерной триады очень беспокоит НАТО. Эксперты НАТО уже назвали "Сармат" "Сатаной-2" — я бы назвал его "Сатана" в квадрате», — cказал руководитель.

По его словам, «Сармат» заменит «Сатану» и существенно повысит боевой потенциал Вооруженных Сил России.

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«"Сармат" обладает возможностью поражать заданные цели практически с любого направления подлета к ним. Быстрый набор заданной скорости обеспечивает высокую вероятность преодоления ПРО (противоракетной обороны — прим. «Ленты.ру») противника на активном участке полета», — заявил Дегтярь.

В июле глава Стратегического командования Вооруженных сил США Чарльз Ричард заявил, что считает российский комплекс «Сармат» «чертовски хорошей штукой».

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Иван Потапов
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