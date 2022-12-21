Россия начала развертывание «Сарматов»

Глава Минобороны Шойгу заявил о начале работ по развертыванию МБР РС-28 «Сармат» в России

В России начались работы по развертыванию межконтинентальных баллистических ракет (МБР) РС-28 «Сармат». Об этом в среду, 21 декабря, министр обороны Сергей Шойгу сообщил на расширенном заседании коллегии ведомства, трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

«Успешные пуски новой ракеты тяжелого класса ракетного комплекса "Сармат" в ходе государственных испытаний позволили приступить к работе по его развертыванию», — пояснил руководитель министерства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Сарматы» будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время. «Мы знаем, там есть некоторое движение вправо. Это не меняет наших планов. Все будет реализовано», — заверил он.

В конце ноября появились данные, что Вооруженные силы России получат «Сарматы» до конца года.

Опытно-конструкторские работы по проекту «Сармат» начались в 2011 году: ракета способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный. Она имеет новое боевое оснащение и повышенные возможности прорыва системы противоракетной обороны. Первый пуск «Сармата» по программе госиспытаний прошел 20 апреля текущего года.