Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:35, 21 декабря 2022Наука и техника

Россия начала развертывание «Сарматов»

Глава Минобороны Шойгу заявил о начале работ по развертыванию МБР РС-28 «Сармат» в России

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В России начались работы по развертыванию межконтинентальных баллистических ракет (МБР) РС-28 «Сармат». Об этом в среду, 21 декабря, министр обороны Сергей Шойгу сообщил на расширенном заседании коллегии ведомства, трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

«Успешные пуски новой ракеты тяжелого класса ракетного комплекса "Сармат" в ходе государственных испытаний позволили приступить к работе по его развертыванию», — пояснил руководитель министерства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Сарматы» будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время. «Мы знаем, там есть некоторое движение вправо. Это не меняет наших планов. Все будет реализовано», — заверил он.

Материалы по теме:
В мире девять ядерных держав: у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
В мире девять ядерных держав:у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
22 ноября 2022
У кого самая сильная армия в мире: запасы ядерного оружия, истребители и самый большой оборонный бюджет
У кого самая сильная армия в мире:запасы ядерного оружия, истребители и самый большой оборонный бюджет
26 ноября 2022

В конце ноября появились данные, что Вооруженные силы России получат «Сарматы» до конца года.

Опытно-конструкторские работы по проекту «Сармат» начались в 2011 году: ракета способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный. Она имеет новое боевое оснащение и повышенные возможности прорыва системы противоракетной обороны. Первый пуск «Сармата» по программе госиспытаний прошел 20 апреля текущего года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Шойгу предложил изменить призывной возраст
Путин выразил уверенность в достижении всех целей Минобороны
Путин поддержал предложения Шойгу по структурным изменениям ВС России
Путин высказался о будущем Украины
Путин исключил милитаризацию России
Пенсионерка вышла замуж за возлюбленного после 60 лет разлуки
Путин признал наличие националистов в России
В TikTok начали гадать на замужество с помощью искусственного интеллекта
На Украине перекрыли канал отправки уклонистов за границу
Путин назвал трагедией происходящие на Украине события
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.