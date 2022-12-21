Путин анонсировал поставки «Сармата» российской армии

Путин: межконтинентальные ракеты «Сармат» поставят армии в ближайшее время

Президент России Владимир Путин заявил, что межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) «Сармат» будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время. Об этом глава государства сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны России, трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

«Мы знаем, там есть некоторое движение вправо. Это не меняет наших планов. Все будет реализовано», — заверил президент.

В конце ноября сообщалось, что Вооруженные силы России получат «Сарматы» до конца года. Глава Государственного ракетного центра Макеева академик Российской академии наук Владимир Дегтярь уточнил, что комплекс запущен в серийное производство.