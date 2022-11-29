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11:57, 29 ноября 2022Наука и техника

Россия вооружится «Сарматом» до конца года

«Армейский стандарт»: ВС России получат МБР «Сармат» до конца года

Фото: Минобороны РФ / Wikimedia

Вооруженные силы (ВС) России получат межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Сармат» до конца года. Об этом со ссылкой на издание «Армейский стандарт» сообщает «Российская газета».

В публикации отмечается, что данный ракетный комплекс «обесценил все противоракетные наработки США и НАТО». «Уникальность нашей ракеты в непревзойденных летно-технических характеристиках, научно-технических решениях, современных технологиях», — пишет издание.

В частности, масса и габариты «Сармата» впятеро превышают характеристики западных аналогов. Отмечается, что «Сармат» «может поражать цели в любой точке земного шара, практически с любого направления подлета к ним».

Дальность полета новейшей российской МБР в публикации оценивается, по неофициальным сведениям, в 15–18 тысяч километров. «Это позволяет контролировать едва ли не весь земной шар», — пишет «Армейский стандарт».

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В ноябре глава Государственного ракетного центра Макеева академик Российской академии наук Владимир Дегтярь сообщил, что ракетный комплекс наземного шахтного базирования «Сармат» запущен в серийное производство.

В том же месяце командующий Ракетными войсками стратегического назначения России Сергей Каракаев рассказал об успешных испытаниях комплекса «Сармат».

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Иван Потапов
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