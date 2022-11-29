Россия вооружится «Сарматом» до конца года

«Армейский стандарт»: ВС России получат МБР «Сармат» до конца года

Вооруженные силы (ВС) России получат межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Сармат» до конца года. Об этом со ссылкой на издание «Армейский стандарт» сообщает «Российская газета».

В публикации отмечается, что данный ракетный комплекс «обесценил все противоракетные наработки США и НАТО». «Уникальность нашей ракеты в непревзойденных летно-технических характеристиках, научно-технических решениях, современных технологиях», — пишет издание.

В частности, масса и габариты «Сармата» впятеро превышают характеристики западных аналогов. Отмечается, что «Сармат» «может поражать цели в любой точке земного шара, практически с любого направления подлета к ним».

Дальность полета новейшей российской МБР в публикации оценивается, по неофициальным сведениям, в 15–18 тысяч километров. «Это позволяет контролировать едва ли не весь земной шар», — пишет «Армейский стандарт».

В ноябре глава Государственного ракетного центра Макеева академик Российской академии наук Владимир Дегтярь сообщил, что ракетный комплекс наземного шахтного базирования «Сармат» запущен в серийное производство.

В том же месяце командующий Ракетными войсками стратегического назначения России Сергей Каракаев рассказал об успешных испытаниях комплекса «Сармат».