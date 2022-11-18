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16:25, 18 ноября 2022Наука и техника

Россия успешно испытала «Сармат»

Командующий РВСН Каракаев сообщил, что летные испытания «Сармата» прошли успешно

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Испытания стратегического ракетного комплекса шахтного базирования РС-28 «Сармат» прошли успешно. Об этом рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) России Сергей Каракаев в ходе расширенного заседания военного совета, передает телеканал «Звезда».

«По словам командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева, продолжается активное перевооружение Ракетных войск стратегического назначения на современные ракетные комплексы. Успешно проведены летные испытания ракетного комплекса "Сармат". Также проведенными на государственном испытательном космодроме Плесецк пусками подтвердил свои возможности ПГРК "Ярс"», — говорится в сообщении Минобороны России.

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Ранее источник ТАСС сообщил, что второй испытательный пуск ракеты «Сармат» могут выполнить до конца 2022 года.

В сентябре гендиректор и генконструктор Государственного ракетного центра (ГРЦ) Макеева академик Российской академии наук (РАН) Владимир Дегтярь сообщил, что «Сармат» может нести несколько десятков видов полезной нагрузки, что позволяет ей поразить почти любую точку Земли.

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Даниил Иринин
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