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13:02, 8 ноября 2022Наука и техника

Названы сроки второго пуска «Сармата»

ТАСС: второй испытательный пуск МБР «Сармат» выполнят до конца 2022 года

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Второй испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» могут выполнить до конца 2022 года. Об этом со ссылкой на близкий к военному ведомству источник сообщает ТАСС.

«До конца этого года летно-конструкторские испытания (ЛКИ) "Сармата" могут быть продолжены с выполнением второго пуска изделия», — сказал он.

Собеседник агентства отметил, что ракета, как и при первом испытательном пуске 20 апреля, будет стартовать с космодрома Плесецк с доставкой учебно-боевых блоков на полигон Кура на Камчатке. По его словам, после оценки результатов пуска будет принято решение о развертывании первого полка с ракетами «Сармат».

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Другой источник агентства сообщил, что «согласно подписанному в конце 2020 года контракту Ракетные войска стратегического назначения первоначально получат на вооружение полковой комплект». Он не уточнил, когда полк поставят на боевое дежурство в полном составе.

Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.

В сентябре гендиректор и генконструктор Государственного ракетного центра Макеева академик Российской академии наук Владимир Дегтярь сообщил, что в состав оснащения «Сармата» входит несколько десятков видов полезной нагрузки.

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Даниил Иринин
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