В России рассказали о полезной нагрузке «Сармата»
Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» может нести несколько десятков видов полезной нагрузки, что позволяет ей поразить почти любую точку Земли. Об этом в интервью РИА Новости рассказал гендиректор и генконструктор Государственного ракетного центра (ГРЦ) Макеева академик Российской академии наук (РАН) Владимир Дегтярь.
«В состав оснащения "Сармата" входит несколько десятков видов "полезной нагрузки", что позволяет ему выполнять поставленные задачи практически в любой точке земного шара», — сказал он.
Ранее издание Al Jazeera отметило, что российские ракеты «Сармат», «Циркон» и «Кинжал» наводят ужас на Запад.
В июле глава Стратегического командования Вооруженных сил США Чарльз Ричард назвал ракету «Сармат» «чертовски хорошей штукой».
20 апреля на государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области провели первый пуск в программе госиспытаний МБР «Сармат». В ходе испытаний подтвердили характеристики ракеты на всех этапах полета.