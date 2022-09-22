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В России рассказали о полезной нагрузке «Сармата»

ГРЦ Макеева: полезная нагрузка «Сармата» позволяет достать почти до любой точки Земли

Фото: Минобороны РФ

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» может нести несколько десятков видов полезной нагрузки, что позволяет ей поразить почти любую точку Земли. Об этом в интервью РИА Новости рассказал гендиректор и генконструктор Государственного ракетного центра (ГРЦ) Макеева академик Российской академии наук (РАН) Владимир Дегтярь.

«В состав оснащения "Сармата" входит несколько десятков видов "полезной нагрузки", что позволяет ему выполнять поставленные задачи практически в любой точке земного шара», — сказал он.

Ранее издание Al Jazeera отметило, что российские ракеты «Сармат», «Циркон» и «Кинжал» наводят ужас на Запад.

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В июле глава Стратегического командования Вооруженных сил США Чарльз Ричард назвал ракету «Сармат» «чертовски хорошей штукой».

20 апреля на государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области провели первый пуск в программе госиспытаний МБР «Сармат». В ходе испытаний подтвердили характеристики ракеты на всех этапах полета.

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Даниил Иринин
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