В России рассказали о полезной нагрузке «Сармата»

ГРЦ Макеева: полезная нагрузка «Сармата» позволяет достать почти до любой точки Земли

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» может нести несколько десятков видов полезной нагрузки, что позволяет ей поразить почти любую точку Земли. Об этом в интервью РИА Новости рассказал гендиректор и генконструктор Государственного ракетного центра (ГРЦ) Макеева академик Российской академии наук (РАН) Владимир Дегтярь.

«В состав оснащения "Сармата" входит несколько десятков видов "полезной нагрузки", что позволяет ему выполнять поставленные задачи практически в любой точке земного шара», — сказал он.

Ранее издание Al Jazeera отметило, что российские ракеты «Сармат», «Циркон» и «Кинжал» наводят ужас на Запад.

В июле глава Стратегического командования Вооруженных сил США Чарльз Ричард назвал ракету «Сармат» «чертовски хорошей штукой».

20 апреля на государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области провели первый пуск в программе госиспытаний МБР «Сармат». В ходе испытаний подтвердили характеристики ракеты на всех этапах полета.