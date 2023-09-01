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13:19, 1 сентября 2023Наука и техника

Ракетный комплекс «Сармат» поставили на боевое дежурство

Борисов: стратегический ракетный комплекс «Сармат» поставили на боевое дежурство

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российский стратегический ракетный комплекс РС-28 «Сармат» с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) поставили на боевое дежурство. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, передает РИА Новости.

«Поставлен на боевое дежурство стратегический комплекс "Сармат"», — сказал он в ходе марафона «Поделись своим знанием».

Комплекс «Сармат» с тяжелой многоступенчатой жидкостной МБР предназначен для замены советских ракет Р-36М2 «Воевода». Первый успешный запуск ракеты состоялся в апреле 2022 года.

В июне военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин сообщил, что ракеты «Сармат», которые весят 210 тонн, могут нести к цели более десяти боеголовок. По его словам, ракета может лететь к цели как через Северный, так и через Южный полюс.

В том же месяце президент России Владимир Путин заявил, что стратегические ракетные комплексы шахтного базирования «Сармат» заступят на боевое дежурство в ближайшее время.

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    Даниил Иринин
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