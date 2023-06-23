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09:06, 23 июня 2023Наука и техника

Названы достоинства российской ракеты «Сармат»

Военный эксперт Литовкин: ракеты «Сармат» могут нести к цели более десяти боеголовок

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) стратегического ракетного комплекса «Сармат» может нести к цели более десяти боеголовок. Достоинства российской ракеты назвал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с Пятым каналом.

«Это тяжелые ракеты, которые весят 210 тонн и могут нести к цели более десяти боеголовок. Даже говорят о 15-16 боеголовках индивидуального наведения. То есть выстреливают ракету "Сармат" из шахты (…), на каком-то участке траектории отделяется от нее головная часть с боеголовками, и они по одной отходят от основы и летят к цели. Каждая боеголовка имеет свой адрес цели», — сказал он.

Вторым достоинством «Сармата» стала увеличенная до 15-16 тысяч километров дальность полета. Литовкин отметил, что ракета может лететь к цели как через Северный, так и через Южный полюс. «А у нашего вероятного противника на юге нет никаких средств противоракетной обороны», — подчеркнул эксперт.

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По его словам, непредсказуемая траектория полета всех боеголовок — это третье достоинство «Сармата». Они могут в воздухе менять курс по крену и тангажу.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что первые пусковые установки стратегического ракетного комплекса шахтного базирования «Сармат» заступят на боевое дежурство в ближайшее время.

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    Даниил Иринин
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