ВВС США провели испытательный пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III

США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Испытание прошло на базе Ванденберг Военно-воздушных сил Соединенных Штатов в штате Калифорния.

Пуск проведен в 10:56 мск. Запущенная МБР не была оснащена боевым снарядом.

Это один из двух испытательных пусков на этой неделе, второй запланирован на 6 июня. Целью программы является намерение «продемонстрировать готовность ядерных сил США и обеспечить уверенность в летальности и эффективности национальных средств ядерного сдерживания».

Фото: Ho New / Reuters

США проводят испытательные пуски Minuteman III несколько раз в год

Военно-воздушные силы (ВВС) США проводили пуск в апреле прошлого года. Ракета, выбранная случайным образом из арсеналов в штате Монтана, пролетела над Тихим океаном 6,76 тысячи километра. На сайте базы Ванденберг подчеркивалось, что испытательный пуск является частью деятельности, которая призвана продемонстрировать безопасность и надежность сил ядерного сдерживания США, а также его эффективность «для отражения угроз XXI века и успокоения союзников. Подобные испытания проводились уже более 300 раз, и данное испытание не является результатом текущих мировых событий»

Также учебный пуск МБР Minuteman III провели в феврале и сентябре. Ракета не была оснащена боевым зарядом. По словам официального представителя Пентагона Патрика Райдера, США уведомили Россию о проведении испытаний в рамках двусторонних договоренностей.

Последний запуск ракеты состоялся 1 ноября 2023 года. Тогда Minuteman III взорвали над Тихим океаном из-за некоей аномалии. При этом в Пентагоне заявили, что, несмотря на неполадки, испытательный запуск ракеты обеспечил их данными для поддержания боеготовности МБР.

Фото: U.S. Air Force / Reuters

Американские баллистические ракеты назвали старьем

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что МБР Minuteman III не могут конкурировать с российским оружием.

На данный момент у США в шахтах установлено откровенное старье Minuteman III 1970 года производства. Да, она действительно была достаточно неплоха для 1970 года, так как способна преодолевать расстояние в 10 тысяч километров, но на сегодняшний день это уже никуда не годится Василий Дандыкин военный эксперт

По его словам, за это время в России сменили несколько поколений МБР и начали испытания комплекса с МБР «Сармат». Также российские специалисты разработали гиперзвуковой комплекс «Авангард».

Американское издание Military Watch Magazine также отмечало, что США не в состоянии заменить устаревшие установки Minuteman III и могут вовсе отказаться от развертывания межконтинентальных баллистических ракет в связи с тем, что российские разработки нового поколения для нанесения стратегического ядерного удара оказались более эффективными.

В свою очередь, председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Роджер Уикер и сенатор Дебра Фишер убеждены, что американское ядерное оружие устарело. Они привели в пример программу МБР Minuteman III почти 60-летней давности.