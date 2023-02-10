США провели пуск МБР Minuteman III

ВВС США провели учебный пуск МБР Minuteman III

Военно-воздушные силы (ВВС) США провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Об этом со ссылкой на базу Ванденберг в Калифорнии (Соединенные Штаты) сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Командование глобальных ударов ВВС США провело пуск ракеты 9 февраля в 23:01 по тихоокеанскому времени (10 февраля в 10:01 по московскому).

В декабре Defense News, ссылаясь на засекреченный документ, который Стратегическое командование Вооруженных сил Соединенных Штатов представило в Конгресс, сообщило, что США могли отстать от Китая по числу ядерных боеголовок на МБР.

В апреле издание сообщило, что новая американская ракета, которая заменит Minuteman III, получила название Sentinel.