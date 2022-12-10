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09:25, 10 декабря 2022Наука и техника

В США допустили отставание от Китая по числу ядерных боеголовок на МБР

Defense News: США могли отстать от Китая по числу ядерных боеголовок на МБР

Фото: Simon Zo / Reuters

США могли отстать от Китая по числу ядерных боеголовок на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР). Об этом пишет Defense News, ссылаясь на засекреченный документ, который Стратегическое командование Вооруженных сил Соединенных Штатов представило в Конгресс.

Комментируя изданию секретное уведомление, направленное парламентариям, военный эксперт Джеффри Льюис допустил, что китайские наземные стратегические ракеты могут быть оснащены большим количеством ядерных боеголовок, чем американские.

Defense News напоминает, что в настоящее время у Пекина насчитывается около 300 МБР наземного базирования, тогда как у США — примерно 400 ракет Minuteman III, причем американские ракеты, в отличие от китайских, несут только одну боеголовку на одну ракету.

Тем не менее, по словам Льюиса, «это не имеет значения», поскольку имеет смысл считать не только МБР наземного базирования, но и баллистические ракеты подводных лодок. «И как только вы это сделаете, у нас будет намного больше [ядерных боеголовок], чем у них. Это похоже на бухгалтерский трюк», — уверяет эксперт.

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Издание отмечает, что по состоянию на сентябрь 2021 году США располагали 1389 боеголовками, размещенными на 665 наземных МБР, баллистических ракетах подводных лодок и стратегических бомбардировщиках.

В ноябре министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в 2023 году особое внимание будет уделено строительству в интересах стратегических ядерных сил.

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Иван Потапов
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