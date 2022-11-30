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12:50, 30 ноября 2022Россия

Шойгу заявил об особом внимании к стратегическим ядерным силам в 2023 году

Шойгу: в 2023 году особое внимание будет уделяться стратегическим ядерным силам

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В 2023 году особое внимание будет уделено строительству в интересах стратегических ядерных сил. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, его слова приводит РИА Новости.

«При подготовке перечня объектов капитального строительства на 2023 год особое внимание будет уделено строительству в интересах стратегических ядерных сил», — сказал глава Минобороны.

Он уточнил, что в рамках выделенных бюджетных средств необходимо сохранить баланс при строительстве объектов данной инфраструктуры. Кроме того, их нужно будет вводить в эксплуатацию синхронно с поставками вооружения и техники.

В октябре стратегические ядерные силы России провели учения по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар по территории страны. В частности, с космодрома Плесецк была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс».

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Никита Абрамов
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