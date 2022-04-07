Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Раскрыто название новой ядерной ракеты США

ВВС США заменят ракеты Minuteman III новой МБР LGM-35A Sentinel

Изображение: U.S. Air Force

Военно-воздушные силы (ВВС) США раскрыли название новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Перспективный боеприпас получил обозначение LGM-35A Sentinel. Об этом сообщает Defense News.

Ракета, которую разрабатывали под обозначением Ground Based Strategic Deterrent (GBSD), заменит МБР LGM-30G Minuteman III. Военные начнут получать Sentinel с 2029 года. Новые ракеты будут использовать существующую инфраструктуру ВВС США, которую модернизируют.

Материалы по теме:
Топор войны США начали гонку вооружений. Чем ответит Россия?
Топор войныСША начали гонку вооружений. Чем ответит Россия?
22 августа
«Кинжал», С-400 и Су-35: каким оружием Россия защищает границы?
«Кинжал», С-400 и Су-35:каким оружием Россия защищает границы?
25 февраля

В министерстве обороны США отметили, что перевооружение на новые ракеты обойдется дешевле, чем продление срока службы ракет Minuteman III. Sentinel будут эксплуатировать до 2070-х годов.

Компания Northrop Grumman получила контракт на разработку GBSD в 2020 году. Первые ракеты получат термоядерный заряд W-87-0, а с 2030 года Sentinel оснастят зарядами W87-1 мощностью 475 килотонн.

Ранее стало известно, что США отменили испытания баллистической ракеты Minuteman III. Следующее испытание проведут позднее в 2022 году.

В 2021 году в публикации Popular Mechanics сообщили, что летные испытания ракеты GBSD запланировали на 2023 год.

В феврале источник, близкий к Минобороны России, сообщил, что до конца 2022 года военные получат второй полк ракет с гиперзвуковым блоком «Авангард».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
The Economist заявил о неожиданно высоком уровне поддержки России в мире
В МВД России решили сократить начальников
48-летняя Хайди Клум снялась в рекламе бренда нижнего белья Ким Кардашьян
Раскрыто название новой ядерной ракеты США
Нутрициолог назвала признаки некачественного магазинного хумуса
Подсчитаны запасы автомобильных шин в России
Посол Украины в Германии остался недоволен заморозкой «Северного потока-2»
Москвичам спрогнозировали дождь и тепло
Индийская компания купила два миллиона баррелей российской нефти
У генерала ФСБ и его семьи изъяли машины, квартиру и загородный дом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.