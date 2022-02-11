Россия получит второй полк гиперзвуковых «Авангардов»

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России до конца 2022 года получат второй полк межконтинентальных баллистических ракет (МБР) УР-100Н УТТХ с гиперзвуковым блоком «Авангард», сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, близкий к Минобороны.

МБР с «Авангардом» заступят на боевое дежурство в составе Ясненского соединения РВСН.

«Существующими планами предусмотрено, что второй полк "Авангардов" в составе шахтных пусковых установок и командного пункта полка 13-й ракетной дивизии РВСН заступит на боевое дежурство ориентировочно в декабре 2022 года», — сказал собеседник.

В декабре 2019 года министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что первый полк, вооруженный ракетными комплексами стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард», заступил на боевое дежурство в Домбаровской ракетной дивизии в Оренбургской области.

Об «Авангарде» рассказал президент России Владимир Путин в марте 2018 года в послании Федеральному собранию. По словам главы государства, крылатый боевой блок комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, «он идет к цели как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию», а «крылатый блок при этом надежно управляется».