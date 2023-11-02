Американские военные подорвали межконтинентальную ракету из-за неполадок

Военные ВВС США прервали испытания МБР Minuteman III из-за аномалии при пуске

Военные ВВС США подорвали в воздухе МБР Minuteman III из-за некоей аномалии при испытательном пуске. Об этом говорится в заявлении командования глобальных ударов американских ВВС (Air Force Global Strike Command, AFGSC).

«Space Launch Delta безопасным образом ликвидировало МБР Minuteman III над Тихим океаном... из-за аномалии во время тестового пуска с базы космических сил Ванденберг, штат Калифорния», — указано в сообщении.