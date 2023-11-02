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02:23, 2 ноября 2023Наука и техника

Американские военные подорвали межконтинентальную ракету из-за неполадок

Военные ВВС США прервали испытания МБР Minuteman III из-за аномалии при пуске

Фото: US Air Force / reuters

Военные ВВС США подорвали в воздухе МБР Minuteman III из-за некоей аномалии при испытательном пуске. Об этом говорится в заявлении командования глобальных ударов американских ВВС (Air Force Global Strike Command, AFGSC).

«Space Launch Delta безопасным образом ликвидировало МБР Minuteman III над Тихим океаном... из-за аномалии во время тестового пуска с базы космических сил Ванденберг, штат Калифорния», — указано в сообщении.

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      Александра Синицына
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