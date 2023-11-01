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10:26, 1 ноября 2023Наука и техника

ВВС США проведут четвертый за год пуск МБР

ВВС США проведут четвертый за год пуск ракеты Minuteman III

Фото: .S. Air Force / Senior Airman Ian Dudley / Handout / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) США планируют в среду, 1 ноября, провести четвертый в текущем году испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III шахтного базирования. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным командования глобального удара ВВС США, испытание будет проведено в рамках проверки готовности оружия с базы Ванденберг Космических сил Соединенных Штатов.

Испытываемая ракета, которая должна поразить условную цель в районе тихоокеанского атолла Кваджалейн (Маршалловы острова), не будет оснащена боевым зарядом.

ВВС США запускали Minuteman III в сентябре.

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      Иван Потапов
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