ВВС США проведут четвертый за год пуск МБР

ВВС США проведут четвертый за год пуск ракеты Minuteman III

Военно-воздушные силы (ВВС) США планируют в среду, 1 ноября, провести четвертый в текущем году испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III шахтного базирования. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным командования глобального удара ВВС США, испытание будет проведено в рамках проверки готовности оружия с базы Ванденберг Космических сил Соединенных Штатов.

Испытываемая ракета, которая должна поразить условную цель в районе тихоокеанского атолла Кваджалейн (Маршалловы острова), не будет оснащена боевым зарядом.

ВВС США запускали Minuteman III в сентябре.