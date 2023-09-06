США провели испытательный пуск Minuteman III

ВВС США провели испытательный пуск МБР Minuteman III

Военно-воздушные силы (ВВС) США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Об этом сообщает ТАСС.

Пуск произведен в 11:26 по московскому времени с базы Вандерберг Космических сил Соединенных Штатов. Ракета не была оснащена боевым зарядом.

По словам официального представителя Пентагона Патрика Райдера, США заранее уведомили Россию о проведении испытаний МБР в рамках двусторонних договоренностей.

Ранее ВВС США проводили пуск Minuteman III в апреле.