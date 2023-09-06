Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:33, 6 сентября 2023Наука и техника

США провели испытательный пуск Minuteman III

ВВС США провели испытательный пуск МБР Minuteman III
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Airman 1st Class Ryan Quijas / Globallookpress.com

Военно-воздушные силы (ВВС) США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Об этом сообщает ТАСС.

Пуск произведен в 11:26 по московскому времени с базы Вандерберг Космических сил Соединенных Штатов. Ракета не была оснащена боевым зарядом.

По словам официального представителя Пентагона Патрика Райдера, США заранее уведомили Россию о проведении испытаний МБР в рамках двусторонних договоренностей.

Ранее ВВС США проводили пуск Minuteman III в апреле.

Что думаешь? Оцени!
    Иван Потапов
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме ответили на вопрос о планах повышения срока службы призывников

    Собянин открыл первую в России станцию метро в аэропорту

    Апелляцию на арест Коломойского перенесли

    Врачи предупредили россиян о таящейся в стиральных порошках опасности

    В российской многоэтажке прогремел взрыв

    У отдела полиции в Петербурге нашли странную каску

    Сотрудники российской службы доставки опровергли продажу компании конкурентам

    У вируса птичьего гриппа выявили опасную для человека мутацию

    В Disney оценили мультфильмы про Человека-паука

    Психолог назвала способы борьбы с прокрастинацией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости