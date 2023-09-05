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21:47, 5 сентября 2023Наука и техника

США проведут новый пуск МБР Minuteman III

Пентагон: США проведут новые испытания МБР Minuteman III 6 сентября

Фото: US Air Force / Reuters

США проведут новые тестовые испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, пуск запланирован на утро среды, 6 сентября, и будет носить штатный характер. Об этом сообщает РИА Новости.

Целью испытательного запуска ракеты является демонстрация готовности ядерных сил США, а также национальных сил ядерного сдерживания. Пуск ракеты будет осуществлен с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии.

Как заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, США заранее уведомили Россию о проведении испытаний в рамках двусторонних договоренностей.

Ранее глава стратегического командования (STRATCOM) Вооруженных сил США Энтони Коттон рассказал, что доволен работой по созданию новой МБР, подводной лодки, а также стратегического бомбардировщика.

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    Марина Совина
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