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22:59, 16 августа 2023Наука и техника

Пентагон рассказал о работе по созданию межконтинентальной баллистической ракеты

Глава STRATCOM Коттон заявил, что доволен работой по созданию новой МБР

Фото: US AIR FORCE / Reuters

Глава стратегического командования (STRATCOM) Вооруженных сил США Энтони Коттон рассказал, что доволен работой по созданию новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), подводной лодки, а также стратегического бомбардировщика, сообщает РИА Новости.

«Я весьма удовлетворен тем, где мы находимся с программой B-21 — самолета шестого поколения. Я думаю, что мы добились по-настоящему хороших результатов с [подлодкой] Columbia», — заявил он.

Представитель Пентагона добавил, что Соединенные Штаты расширили возможности применения МБР Sentinel. При этом, по его словам, стоящая на вооружении ВВС США ракета Minuteman III до сих пор является достаточно эффективной.

Коттон также признал, что у Вашингтона имеются определенные трудности с разработкой гиперзвукового оружия, объяснив это нехваткой квалифицированных кадров.

Ранее он сообщил, что США изучают вопрос укомплектованности ядерных сил страны в связи с истечением срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в 2026 году.

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    Марина Совина
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