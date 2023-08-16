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22:04, 16 августа 2023Мир

США изучат вопрос укомплектованности ядерных сил

Стратегическое командование ВС США изучает вопрос укомплектованности ядерных сил

Фото: Pixabay

Стратегическое командование (STRATCOM) Вооруженных сил США решило изучить вопрос укомплектованности ядерных сил страны в связи с истечением срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в 2026 году, сообщает РИА Новости.

«Я бы сказал, что командование изучает это в данный момент», — заявил командующий STRATCOM Энтони Коттон.

По его словам, Вашингтону необходимо понять, имеется ли у него достаточное количество сил для того, чтобы бороться с различными вызовами в будущем.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков оценил объем сотрудничества с США в сфере контроля над вооружениями. Дипломат рассказал, что страны эпизодически обмениваются оценками по теме контроля над вооружениями, но полноценного систематического диалога, прерванного по инициативе США, в этой сфере нет.

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    Марина Совина
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