США изучат вопрос укомплектованности ядерных сил

Стратегическое командование ВС США изучает вопрос укомплектованности ядерных сил

Стратегическое командование (STRATCOM) Вооруженных сил США решило изучить вопрос укомплектованности ядерных сил страны в связи с истечением срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в 2026 году, сообщает РИА Новости.

«Я бы сказал, что командование изучает это в данный момент», — заявил командующий STRATCOM Энтони Коттон.

По его словам, Вашингтону необходимо понять, имеется ли у него достаточное количество сил для того, чтобы бороться с различными вызовами в будущем.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков оценил объем сотрудничества с США в сфере контроля над вооружениями. Дипломат рассказал, что страны эпизодически обмениваются оценками по теме контроля над вооружениями, но полноценного систематического диалога, прерванного по инициативе США, в этой сфере нет.