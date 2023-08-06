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14:21, 6 августа 2023Мир

МИД России оценил сотрудничество с США в сфере контроля над вооружениями

Рябков заявил об обмене оценками с США в сфере контроля над вооружениями

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков оценил объем сотрудничества между РФ и США в сфере контроля над вооружениями. Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщает ТАСС.

Дипломат рассказал, что страны эпизодически обмениваются оценками по теме контроля над вооружениями, но полноценного систематического диалога, прерванного по инициативе США, в этой сфере нет. Рябков отметил, что МИД США переключился на оторванные от реальности призывы к РФ в вопросе возобновления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) и «по другим сюжетам».

3 августа посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что американское руководство давно нарушает положения ДСНВ. По мнению Антонова, важную роль в развитии кризиса вокруг соглашения сыграла развязанная против России гибридная война, цель которая заключается в нанесении стране стратегического поражения.

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    Владимир Седов
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