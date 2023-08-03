В посольстве России обвинили США в нарушении «духа и буквы» ДСНВ

Антонов: США давно нарушают ДСНВ, отказываясь соблюдать его основные лимиты

Американское руководство давно нарушает положения Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что американские власти не соблюдают основные лимиты договора, которые ограничивают количество стратегических вооружений. Дипломат указал, что США неправомерно вывели из-под засчета пусковые установки БРПЛ (баллистических ракет подводных лодок) и тяжелые бомбардировщики. «Вашингтон давно нарушает дух и букву этого соглашения», — подчеркнул он.

По мнению Антонова, важную роль в развитии кризиса вокруг соглашения сыграла развязанная против России гибридная война, цель которая заключается в нанесении стране стратегического поражения. «Призывы Вашингтона к рассмотрению тематики ДСНВ в отрыве от общей геополитической ситуации не выдерживают критики», — добавил он. Посол также прокомментировал заверения правительства США в заинтересованности в договоре, назвав их «пустым сотрясением воздуха».

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков допустил, что Вашингтон будет предпринимать шаги по дальнейшему выходу из ДСНВ. По его словам, если одна из сторон договора приняла решение о приостановке выполнения обязательств, то другая имеет право поступить таким же образом.

