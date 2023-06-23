В МИД России допустили выход США из договора о СНВ

Замглавы МИД России Сергей Рябков не исключил выход США из договора о СНВ

США, возможно, будут предпринимать какие-то шаги по дальнейшему выходу из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Такое развитие событий не исключил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, пишет ТАСС.

По утверждению замглавы МИД, Россия также не должна уведомлять США об испытаниях морского беспилотника «Посейдон». Рябков объяснил, что еще в 1980-х был обмен уведомлениями о межконтинентальных баллистических ракетах (МБР), баллистических ракетах подводных лодок (БРПЛ), а также о проведении масштабных учений стратегических сил. При этом сегодня это не относится к перспективной системе. Рябков добавил, что в целом «испытательные мероприятия такого рода не подпадают под какие бы то ни было верификационные механизмы».