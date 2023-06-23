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14:33, 23 июня 2023Мир

Россия отказалась уведомлять США об испытаниях «Посейдона»

Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия не должна уведомлять США об испытаниях «Посейдона»

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Россия не обязана уведомлять США об испытаниях подводного беспилотника «Посейдон», которые планируются на лето. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Дипломат напомнил, что есть ряд соглашений, заключенных в прошлом веке, которые предполагают обмен уведомлениями о проведении масштабных учений стратегических сил и о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок.

«Ни то, ни другое не относится к этой перспективной системе, и вообще испытательные мероприятия такого рода не подпадают под какие бы то ни было верификационные механизмы и не могут подпадать», — объяснил Рябков.

Первые испытания подводного беспилотника «Посейдон» запланированы на лето 2023 года с морского носителя — атомной подводной лодки «Белгород». В первую очередь испытания коснутся работы ядерной энергетической установки «Посейдона».

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    Варвара Кошечкина
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