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03:42, 23 июня 2023Наука и техника

Раскрыты сроки первых испытаний беспилотника «Посейдон»

РИАН: первые морские испытания беспилотника «Посейдон» запланированы на лето 2023 года

Фото: Минобороны РФ / РИА Новости

Первые испытания подводного беспилотника «Посейдон» запланированы на лето 2023 года с морского носителя — атомной подводной лодки «Белгород». Такие сроки в беседе с РИА Новости раскрыл источник в военно-промышленном комплексе.

По его словам, в первую очередь испытания коснутся работы ядерной энергетической установки «Посейдона».

Ранее собеседник агентства сообщил, что реакторные установки «Посейдонов» прошли стендовые испытания, подтверждена их безопасность и готовность к работе.

В публикации журнала Popular Mechanics российскую торпеду «Посейдон» назвали оружием апокалипсиса. Предполагается, что каждая торпеда обладает мощью примерно в две мегатонны.

В марте эксперт по безопасности из Королевского колледжа Лондона Род Торнтон предположил, что запуск «Посейдона» может создать волну, способную стереть с лица Земли Лондон и привести к жертвам в портах Ла-Манша.

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    Марина Совина
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