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03:09, 23 июня 2023Наука и техника

Реакторы «Посейдонов» прошли испытания

РИА Новости: реакторы «Посейдонов» прошли испытания, подтверждена их готовность к работе

Реакторные установки «Посейдонов» прошли стендовые испытания, подтверждена их безопасность и готовность к работе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.

«Сами реакторные установки "Посейдонов" готовы: они прошли испытания на стендах, отработаны, их работоспособность и безопасность подтверждены. Они готовы к работе по предназначению», — заявил собеседник агентства.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что береговая инфраструктура противника может стать главной целью для ядерной торпеды «Посейдон», которая может вызвать позволяющее уничтожить небольшой город цунами.

В публикации журнала Popular Mechanics российскую торпеду «Посейдон» назвали оружием апокалипсиса. Предполагается, что каждая торпеда обладает мощью примерно в две мегатонны.

В марте эксперт по безопасности из Королевского колледжа Лондона Род Торнтон предположил, что запуск «Посейдона» может создать волну, способную стереть с лица Земли Лондон и привести к жертвам в портах Ла-Манша.

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    Марина Совина
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