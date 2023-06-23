РИА Новости: реакторы «Посейдонов» прошли испытания, подтверждена их готовность к работе

Реакторные установки «Посейдонов» прошли стендовые испытания, подтверждена их безопасность и готовность к работе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.

«Сами реакторные установки "Посейдонов" готовы: они прошли испытания на стендах, отработаны, их работоспособность и безопасность подтверждены. Они готовы к работе по предназначению», — заявил собеседник агентства.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что береговая инфраструктура противника может стать главной целью для ядерной торпеды «Посейдон», которая может вызвать позволяющее уничтожить небольшой город цунами.

В публикации журнала Popular Mechanics российскую торпеду «Посейдон» назвали оружием апокалипсиса. Предполагается, что каждая торпеда обладает мощью примерно в две мегатонны.

В марте эксперт по безопасности из Королевского колледжа Лондона Род Торнтон предположил, что запуск «Посейдона» может создать волну, способную стереть с лица Земли Лондон и привести к жертвам в портах Ла-Манша.