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13:47, 11 апреля 2023Наука и техника

Названы главные цели для «Посейдона»

Аналитик Леонков назвал береговую инфраструктуру главной целью ядерной торпеды «Посейдон»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Береговая инфраструктура противника может стать главной целью для ядерной торпеды «Посейдон», которая может вызвать позволяющее уничтожить небольшой город цунами. Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с News.ru.

«Целью "Посейдона" служит береговая инфраструктура противника, в частности США и Великобритании. Так как через морские порты идет переброска войск и осуществляется снабжение», — сказал аналитик.

По его словам, второстепенной задачей «Посейдона» является уничтожение ударных и авианосных группировок.

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Ранее в публикации журнала Popular Mechanics российскую торпеду «Посейдон» назвали оружием апокалипсиса. Предполагается, что каждая торпеда обладает мощью примерно в две мегатонны.

В марте эксперт по безопасности из Королевского колледжа Лондона Род Торнтон предположил, что запуск «Посейдона» может создать волну, способную стереть с лица Земли Лондон и привести к жертвам в портах Ла-Манша.

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Даниил Иринин
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