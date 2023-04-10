Названы главные цели для «Посейдона»

Аналитик Леонков назвал береговую инфраструктуру главной целью ядерной торпеды «Посейдон»

Береговая инфраструктура противника может стать главной целью для ядерной торпеды «Посейдон», которая может вызвать позволяющее уничтожить небольшой город цунами. Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с News.ru.

«Целью "Посейдона" служит береговая инфраструктура противника, в частности США и Великобритании. Так как через морские порты идет переброска войск и осуществляется снабжение», — сказал аналитик.

По его словам, второстепенной задачей «Посейдона» является уничтожение ударных и авианосных группировок.

Ранее в публикации журнала Popular Mechanics российскую торпеду «Посейдон» назвали оружием апокалипсиса. Предполагается, что каждая торпеда обладает мощью примерно в две мегатонны.

В марте эксперт по безопасности из Королевского колледжа Лондона Род Торнтон предположил, что запуск «Посейдона» может создать волну, способную стереть с лица Земли Лондон и привести к жертвам в портах Ла-Манша.