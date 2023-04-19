ВВС США провели испытательный пуск МБР

ВВС США провели испытательный пуск баллистической ракеты

Военно-воздушные силы (ВВС) США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Об этом со ссылкой на Пентагон сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ракета запускалась без боевой части. Целью испытаний была проверка наземного компонента ядерных сил Соединенных Штатов. Ракета, выбранная случайным образом из арсеналов в штате Монтана, пролетела над Тихим океаном 6,76 тысячи километра.

В марте военный эксперт Василий Дандыкин назвал американские баллистические ракеты Minuteman III старьем.

В феврале ВВС США провели учебный пуск баллистической ракеты Minuteman III с базы Ванденберг в штате Калифорния.