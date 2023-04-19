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20:21, 19 апреля 2023Наука и техника

ВВС США провели испытательный пуск МБР

ВВС США провели испытательный пуск баллистической ракеты
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Master Sgt. Lorenzo Gaines / U.S. Air Force / Wikimedia

Военно-воздушные силы (ВВС) США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Об этом со ссылкой на Пентагон сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ракета запускалась без боевой части. Целью испытаний была проверка наземного компонента ядерных сил Соединенных Штатов. Ракета, выбранная случайным образом из арсеналов в штате Монтана, пролетела над Тихим океаном 6,76 тысячи километра.

В марте военный эксперт Василий Дандыкин назвал американские баллистические ракеты Minuteman III старьем.

В феврале ВВС США провели учебный пуск баллистической ракеты Minuteman III с базы Ванденберг в штате Калифорния.

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Иван Потапов
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