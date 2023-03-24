Американские баллистические ракеты назвали старьем

Военный эксперт Дандыкин назвал американские баллистические ракеты Minuteman III старьем

Находящиеся на вооружении Соединенных Штатов межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) Minuteman III не могут конкурировать с российским оружием. Об этом военный эксперт Василий Дандыкин сообщил в беседе с NEWS.ru.

«На данный момент у США в шахтах установлено откровенное старье Minuteman III 1970 года производства. Да, она действительно была достаточно неплоха для 1970 года, так как способна преодолевать расстояние в 10 тысяч километров, но на сегодняшний день это уже никуда не годится», — сказал аналитик.

Он добавил, что за это время в России сменили несколько поколений МБР и начали испытания комплекса с МБР «Сармат». Также российские специалисты разработали гиперзвуковой комплекс «Авангард». По словам Дандыкина, гиперзвуковые ракеты «практически не перехватываются».

Аналитик также предположил, что в США могли потерять критически важную документацию на боевую часть, поэтому создание МБР нового поколения может дорого обойтись Вашингтону.

В феврале Военно-воздушные силы (ВВС) США провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Ракету шахтного базирования приняли на вооружение в 1970 году.