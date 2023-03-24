Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:04, 24 марта 2023Наука и техника

Американские баллистические ракеты назвали старьем

Военный эксперт Дандыкин назвал американские баллистические ракеты Minuteman III старьем

Фото: Charlie Riedel / AP

Находящиеся на вооружении Соединенных Штатов межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) Minuteman III не могут конкурировать с российским оружием. Об этом военный эксперт Василий Дандыкин сообщил в беседе с NEWS.ru.

«На данный момент у США в шахтах установлено откровенное старье Minuteman III 1970 года производства. Да, она действительно была достаточно неплоха для 1970 года, так как способна преодолевать расстояние в 10 тысяч километров, но на сегодняшний день это уже никуда не годится», — сказал аналитик.

Он добавил, что за это время в России сменили несколько поколений МБР и начали испытания комплекса с МБР «Сармат». Также российские специалисты разработали гиперзвуковой комплекс «Авангард». По словам Дандыкина, гиперзвуковые ракеты «практически не перехватываются».

Материалы по теме:
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022
В мире девять ядерных держав: у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
В мире девять ядерных держав:у кого больше всего ядерного оружия и кто может составить конкуренцию России?
22 ноября 2022

Аналитик также предположил, что в США могли потерять критически важную документацию на боевую часть, поэтому создание МБР нового поколения может дорого обойтись Вашингтону.

В феврале Военно-воздушные силы (ВВС) США провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Ракету шахтного базирования приняли на вооружение в 1970 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Херш назвал возможный мотив США для диверсии на «Северных потоках»
Опубликована карта боевых действий на Украине
На Украине инженера завода «Мотор Сич» заподозрили в госизмене
В России появится новый китайский автобренд
На набережной Москвы-реки установили защитные барьеры от паводка
Швейцария расследует попадание ее военной техники на Украину
Киев призвал ввести санкции против автора проекта об аннексии части Украины
Российские маркетплейсы перестали продавать украинские товары по просьбе Госдумы
Стилист Гоша Карцев предсказал судьбу российских брендов после ухода иностранных
Саакашвили заявил о причастности российских агентов к своему отравлению
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.