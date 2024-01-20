В США заявили об опасно устаревшем ядерном оружии

WSJ: ядерное оружие США опасно устарело и требует финансирования

Американское ядерное оружие устарело, считают председатель комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Роджер Уикер и сенатор Дебра Фишер. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Как отметили эксперты, безопасность США зависит от финансирования и своевременного развертывания межконтинентальной баллистической ракеты Sentine. «Ядерное оружие Америки опасно устарело», — отметили они.

Специалисты пришли к мнению, что обновление ядерного арсенала страны отстает от графика и требует больше денег. Они привели в пример программу межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Minuteman III почти 60-летней давности.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что США могут применить ядерное оружие из-за Украины в случае военного поражения Киева.