В США допустили возможность применения ядерного оружия при поражении Украины

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: США могут применить ядерное оружие из-за Украины

США могут применить ядерное оружие из-за Украины в случае военного поражения Киева. Такую возможность допустил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн, его слова приводит РИА Новости.

По словам Макговерна, ему хотелось бы верить в то, что США не стали бы использовать свой ядерный потенциал, однако он убежден, что Вашингтон способен на это.

«Эти ребята достаточно сумасшедшие, что сказать: "Там на верхней полке под замком у нас есть, господин президент, маленькая ядерная бомба. Мы могли бы использовать ее. Это покажет России, что они не выиграют на Украине"», — воспроизвел логику правящих кругов США Макговерн.

Он сообщил, что США воспримут поражение Киева как собственный провал, так как это крайне негативно отразилось бы на результатах выборов.

Ранее бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что политические изменения в США и активность потенциального кандидата в президенты страны Дональда Трампа влияют на объем помощи Украине. Даалдер допустил, что Украина лишится помощи США. Поэтому он предположил, что Киев проиграет Москве в первой половине 2024 года.