Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:37, 1 июня 2024Наука и техника

США проведут запуск МБР Minuteman III

США проведут запуск МБР Minuteman III 4 и 6 июня

Фото: Michael Peterson / U.S. Air Force / Reuters

США проведут два запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III 4 и 6 июня. Об этом сообщает на своем сайте Командование космических сил США.

«Первое испытание запланировано на 4 июня с 12:01 до 4 июня 2024 года в 6:01 по тихоокеанскому времени с севера Ванденберга. Второе испытание запланировано на 6 июня с 12:01 до 6 июня 6:01 по тихоокеанскому времени с севера Ванденберга». — отмечается в сообщении командования.

Оба запуска пройдут в штате Калифорния. Целью данной программы названо желание «продемонстрировать готовность ядерных сил США и обеспечить уверенность в летальности и эффективности национальных средств ядерного сдерживания». В командовании подчеркнули, что американская сторона предупредила Россию о планируемых испытаниях.

6 сентября прошлого года Военно-воздушные силы (ВВС) США провели испытательный пуск МБР Minuteman III. Пуск был произведен в 11:26 по московскому времени с базы Вандерберг Космических сил Соединенных Штатов. Ракета не была оснащена боевым зарядом.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Умер депутат Госдумы и исследователь Артур Чилингаров

      17-летняя российская теннисистка вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

      В небе над Белгородской областью сбили «Нептун» и два беспилотника

      «Пари Нижний Новгород» сохранил прописку в РПЛ

      В Госдепе США заявили о признании Зеленского президентом Украины

      Врач предупредил о последствиях неправильного занятия сексом

      В Кропивницком прогремел взрыв

      В США назвали безумием войну с Россией из-за Украины

      Военкор сообщил о первом этапе контрнаступления ВСУ

      Политолог высказался о применении пятой статьи НАТО из-за кибератак

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше