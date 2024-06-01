США проведут запуск МБР Minuteman III 4 и 6 июня

США проведут два запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III 4 и 6 июня. Об этом сообщает на своем сайте Командование космических сил США.

«Первое испытание запланировано на 4 июня с 12:01 до 4 июня 2024 года в 6:01 по тихоокеанскому времени с севера Ванденберга. Второе испытание запланировано на 6 июня с 12:01 до 6 июня 6:01 по тихоокеанскому времени с севера Ванденберга». — отмечается в сообщении командования.

Оба запуска пройдут в штате Калифорния. Целью данной программы названо желание «продемонстрировать готовность ядерных сил США и обеспечить уверенность в летальности и эффективности национальных средств ядерного сдерживания». В командовании подчеркнули, что американская сторона предупредила Россию о планируемых испытаниях.

6 сентября прошлого года Военно-воздушные силы (ВВС) США провели испытательный пуск МБР Minuteman III. Пуск был произведен в 11:26 по московскому времени с базы Вандерберг Космических сил Соединенных Штатов. Ракета не была оснащена боевым зарядом.