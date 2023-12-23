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03:15, 23 декабря 2023Интернет и СМИ

В США признали новую победу России в гонке вооружений

MWM: США могут отказаться размещать МБР в связи с разработкой РФ «Авангарда»

Фото: Russian Defence Ministry / Global Look Press

США не в состоянии заменить устаревшие установки Minuteman III и могут вовсе отказаться от развертывания межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в связи с тем, что российские разработки нового поколения для нанесения стратегического ядерного удара оказались более эффективными. О том, что РФ одержала очередную победу в гонке вооружений, сообщило американское издание Military Watch Magazine (MWM).

«Серьезные трудности с разработкой новой ракеты повысили вероятность того, что США будут вынуждены полностью отказаться от развертывания наземных баллистических ракет межконтинентальной дальности и вывести из эксплуатации арсенал Minuteman III без замены», — говорится в статье. При этом издание отмечает большие достижения России в создании этого вида вооружений, в то время как американская сторона сделала ставку на развитие подводных ядерных сил и стратегических бомбардировщиков.

В статье выделяют такие успехи России, как увеличение количество полков «Ярс» и модернизацию установок РС18-А, их адаптацию под гиперзвуковые планирующие аппараты «Авангард».

Российские передовые технологии дают стране большое преимущество над потенциальными противниками, делая ее наземные межконтинентальные ракеты самыми боеспособными в мире, резюмировали в статье.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о поставках 15 пусковых установок «Ярс» и «Авангард» до конца 2023 года. По словам российского лидера, сейчас ядерная триада России состоит из современного оружия на 95 процентов.

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      Александра Синицына
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