19:16, 12 мая 2026Интернет и СМИ

Гостья интервью Собчак раскрыла впечатления от разговора с ней

Юрист Гордон заявила, что ей было интересно давать интервью журналистке Собчак
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Ляйсан Утяшева / YouTube

Юрист Екатерина Гордон, давшая интервью журналистке Ксении Собчак, рассказала, чем ей понравился их разговор. Впечатления от беседы она раскрыла в эфире шоу «Дерзкая готовка», запись которого доступна на YouTube.

Гордон заявила, что ей было интересно стать гостьей программы Собчак. «Для меня это, как модно говорить, закрытие каких-то гештальтов, выход на следующий уровень. Потому что встретиться со своими грехами, где человек, естественно, не скрывая это, будет тебя только бомбить — вот готова ли я это выдержать?» — сказала она, говоря о разговоре с журналисткой.

Юрист также похвалила Собчак за то, что в интервью включили эпизоды, в которых она выглядела слабее, чем Гордон.

Ранее известный российский журналист, биолог Павел Лобков рассказал о работе с Собчак на телеканале «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; признан в РФ нежелательной организацией). Он заявил, что журналистке нравилось сотрудничать с молодыми коллегами.

Интервью Гордон вышло на YouTube-канале Собчак в феврале. В ходе встречи они, в частности, обсудили скандальный развод бизнесмена Романа Товстика с женой, а также профессиональную этику юриста.

