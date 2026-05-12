Гостья интервью Собчак раскрыла впечатления от разговора с ней

Юрист Гордон заявила, что ей было интересно давать интервью журналистке Собчак

Юрист Екатерина Гордон, давшая интервью журналистке Ксении Собчак, рассказала, чем ей понравился их разговор. Впечатления от беседы она раскрыла в эфире шоу «Дерзкая готовка», запись которого доступна на YouTube.

Гордон заявила, что ей было интересно стать гостьей программы Собчак. «Для меня это, как модно говорить, закрытие каких-то гештальтов, выход на следующий уровень. Потому что встретиться со своими грехами, где человек, естественно, не скрывая это, будет тебя только бомбить — вот готова ли я это выдержать?» — сказала она, говоря о разговоре с журналисткой.

Юрист также похвалила Собчак за то, что в интервью включили эпизоды, в которых она выглядела слабее, чем Гордон.

Ранее известный российский журналист, биолог Павел Лобков рассказал о работе с Собчак на телеканале «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; признан в РФ нежелательной организацией). Он заявил, что журналистке нравилось сотрудничать с молодыми коллегами.

Интервью Гордон вышло на YouTube-канале Собчак в феврале. В ходе встречи они, в частности, обсудили скандальный развод бизнесмена Романа Товстика с женой, а также профессиональную этику юриста.