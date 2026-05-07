Известный российский журналист рассказал о работе с Собчак

19:26, 7 мая 2026

Журналист Лобков: Ксении Собчак нравилось работать с молодыми коллегами
Маргарита Щигарева
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Известный российский журналист, биолог Павел Лобков рассказал о работе с телеведущей Ксенией Собчак на телеканале «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; признан в РФ нежелательной организацией). В интервью проекту Sheinkin40 на YouTube он заявил, что журналистке нравилось сотрудничать с молодыми коллегами.

По словам Лобкова, Собчак на работе «плавала в планктоне из молодняка». «Мы от этого молодняка получали больше, чем они от нас. (...) Собчак тоже нравится, когда вокруг куча энергичных, молодых, горящих парней и девчонок», — сказал журналист.

Ранее Собчак пожаловалась на одиночество из-за невозможности пообщаться с кем-то на равных. Она заявила, что периодически испытывает «одиночество ума».

Перед этим телеведущая ответила на обвинения в том, что у некоторых гостей после интервью с ней начинаются проблемы. Собчак не согласилась с таким мнением.

