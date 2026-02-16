Собчак заявила об одиночестве из-за невозможности пообщаться с кем-то на равных

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак пожаловалась на одиночество из-за невозможности пообщаться с кем-то на равных. Пост на эту тему она разместила в Telegram-канале.

Собчак сделала репост публикации режиссера Валерии Гай-Германики, которая написала об «одиночестве ума». По ее мнению, такое чувство возникает, когда у человека нет возможности пообщаться с равными по интеллекту людьми.

«Очень часто чувствую это одиночество и потом каждый раз вспоминаю, как же мне повезло встретить моего любимого мужчину», — отреагировала на публикацию Собчак. Журналистка добавила, что в моменты одиночества также может позвонить Гай-Германике.

Ранее Собчак назвала себя «извращенкой с перебором». Такое заявление она сделала в беседе с комиком Денисом Дороховым.

Перед этим телеведущая отреагировала на обвинения в том, что у некоторых гостей после интервью с ней начинаются проблемы. Собчак не согласилась с этим.