Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак назвала себя «извращенкой с перебором». Об этом она иронично заявила в шоу «Что о тебе думают?», выпуск вышел во «ВКонтакте».

Гость программы комик Денис Дорохов спросил у телеведущей, нравится ли он ей, на что она ответила утвердительно. «Ты настолько с перебором, что да. Я обожаю, я же извращенка», — сказала Собчак.

После этого юморист в шутку предложил собеседнице вместе куда-нибудь убежать, на что ведущая ответила фразой «нам нельзя соединяться, это путь в никуда».

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак посмеялась над президентом США Дональдом Трампом, который опубликовал свою переписку с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Журналистка сравнила американского лидера со школьником.

Перед этим она также раскрыла закулисье шоу «Блондинка в шоколаде». По словам Собчак, у телепроекта был сценарий.