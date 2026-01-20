Реклама

Собчак посмеялась над Трампом и сравнила его со школьником

Собчак сравнила Трампа со школьником после обнародования им переписки с Макроном
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак посмеялась над президентом США Дональдом Трампом и сравнила его со школьником после того, как он обнародовал переписку со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Публикацию она разместила в Telegram.

«Уже все в этом мире давно пошло по ***... Трамп, как школьник, публичит чужие скриншоты», — поиронизировала Собчак над американским лидером. Ведущая также описала ситуацию фразой «этот мир все, несите новый».

Глава США опубликовал переписку с французским лидером на своей странице в соцсети Truth Social. Согласно обнародованным скриншотам, Макрон заявил Трампу, что не понимает его политику относительно Гренландии, и предложил поужинать вместе. Кроме того, глава Франции в переписке с американским коллегой предложил организовать в Париже встречу стран «Большой семерки» (G7) с участием России.

Перед этим стало известно, что Макрон не примет приглашение Трампа присоединиться к «Совету мира». Позже хозяин Белого дома пообещал ввести 200-процентные пошлины для принуждения главы Елисейского дворца войти в состав организации.

