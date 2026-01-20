Реклама

09:21, 20 января 2026

Макрон предложил организовать в Париже встречу с участием России

Макрон предложил Трампу организовать встречу G7 с участием России в Париже
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в переписке с американским лидером Дональдом Трампом предложил организовать в Париже встречу стран «Большой семерки» (G7) с участием России. Об этом говорится в переписке глав государств, которую опубликовал Трамп в социальной сети Truth Social.

«Я могу организовать встречу G7 в Париже после Давоса в четверг. Я могу пригласить украинцев, датчан, сирийцев и русских», — говорится в сообщении Макрона.

Французский президент назвал Трампа «другом» и сказал, что их позиции по Сирии и Ирану совпадают, но он не понимает, что США делают с Гренландией.

Макрон также пригласил главу Белого дома на совместный ужин в Париже перед его возвращением в США.

Ранее Дональд Трамп объяснил, что США хотят купить Гренландию, так как Дания не может защитить эту территорию.

