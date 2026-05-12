Россия уведомила США об испытаниях «Сармата»

Песков: Россия уведомила США и другие страны об испытаниях комплекса «Сармат»

Российская сторона уведомила США и другие страны об испытаниях ракетного комплекса «Сармат». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Разумеется», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил российскому лидеру Владимиру Путину, что Россия успешно испытала «Сармат». По его словам, первый полк с «Сарматами» будет поставлен на дежурство до конца 2026 года.

Путин также подчеркнул, что дальность применения новейшей межконтинентальной баллистической ракеты может составить более 35 тысяч километров.