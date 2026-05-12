19:27, 12 мая 2026

Польша отменила выплаты на детей беженцев с Украины

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Власти Польши отменили выплаты на детей более 150 тысяч беженцев с Украины. Об этом сообщает портал Money.pl.

«Изменение правил выплаты "800 плюс" (пособие на сумму 800 злотых, примерно 200 долларов на ребенка — прим. «Ленты.ру») затрагивает около 150 тысяч детей с Украины», — пишет интернет-издание.

В феврале стало известно, что по итогам 2025 года суммарные затраты Польши на украинских беженцев составили 7,93 миллиарда злотых (более 2,21 миллиарда долларов по актуальному курсу валют).

Ранее политолог Александр Асафов в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что негативная тенденция по отношению к украинским беженцам будет сохраняться не только в Польше, но и в Германии.

До этого президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о прекращении специального статуса и льгот для украинских беженцев. Документ лишает украинцев доступа к бесплатной медицине, также они останутся без льгот на оплату жилья.

